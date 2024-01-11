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Живая Кубань

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Извращенец из Краснодара  получил срок за публичное оскорбление символа воинской славы

Извращенец из Краснодара  получил срок за публичное оскорбление символа воинской славы

Извращенец из Краснодара  получил срок за публичное оскорбление символа воинской славы  Первомайским районным судом житель Краснодара Владимир Яроцкий осужден за откровенно гадкий и чрезвычайно глупый поступок.

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