Извращенец из Краснодара получил срок за публичное оскорбление символа воинской славы Первомайским районным судом житель Краснодара Владимир Яроцкий осужден за откровенно гадкий и чрезвычайно глупый поступок.
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