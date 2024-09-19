ВС отказал Глуховскому в рассмотрении жалобы об исключении из списка иноагентов

Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу писателя Дмитрия Глуховского (признан в РФ иноагентом) на отказ исключить его из реестра иноагентов, следует из материалов, опубликованных 19 сентября в картотеке суда.
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