Путин посетил штаб ВС в Ростове и заслушал доклад главы Генштаба о ходе СВО

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о ходе спецоперации по защите Донбасса во время посещения главой государства штаба ВС РФ в Ростове-на-Дону.
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