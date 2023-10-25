25 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

В 08:50 состоится брифинг заместителя главы Екатеринбурга Рустама Галямова, который расскажет о строительстве улично-дорожной сети вокруг Ледовой арены, которая обеспечит необходимую пропускную способность в.
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