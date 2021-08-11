Tesla Semi по характеристикам не уступает дизельным грузовикам

Tesla впервые представила Semi в ноябре 2017 года. Тогда многие критики выразили сомнение, что полностью электрический сверхмощный грузовик будет способен придерживаться расчетных показателей полезной нагрузки при достижении стадии производства.
Tesla впервые представила Semi в ноябре 2017 года. Тогда многие критики выразили сомнение, что полностью электрический сверхмощный грузовик будет способен придерживаться расчетных показателей полезной нагрузки при достижении стадии производства.
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