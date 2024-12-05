Сотням мигрантов запретили въезд в Новосибирскую область

В Новосибирской области прошел рейд «Нелегальный мигрант» – выявлено 242 правонарушения. Новосибирские правоохранители проверили документы у мигрантов, трудящихся в заведениях общепита, торговых точках и на рынках.
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