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Петербургский дневник

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Трамп: угроза пошлин заставила БРИКС отказаться от альтернативы доллару

Трамп: угроза пошлин заставила БРИКС отказаться от альтернативы доллару

Для этого мог быть использован китайский юань Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что страны БРИКС якобы отказались от планов создать альтернативу доллару в расчетах после угрозы Вашингтона ввести 150%-ные пошлины.

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