Российский рынок растет на фоне смешанных сигналов

Российский рынок открыл торги в понедельник, 9 декабря, повышением ключевых индикаторов на 0,73%. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся до 2 554,87 пункта, индекс РТС - до 809,73 пункта.
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