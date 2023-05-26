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Мошенники обманули жительницу Лабытнанги, которая хотела заработать на бирже

Мошенники обманули жительницу Лабытнанги, которая хотела заработать на бирже

Жительница Лабытнанги потеряла около 600 тыс. рублей, поверив мошенникам. Она хотела вложить деньги, чтобы играть на бирже, но в итоге просто взяла кредит и отдала его злоумышленникам.

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