Army's Project Janus Selects Five Reactor Companies For Rapid Development The US Army's Project Janus, which we detailed at length back in November, has selected its initial batch of reactor developers to bring advanced nuclear energy to Army installations to ensure resilient and ready power.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии