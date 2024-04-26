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Каждый третий российский родитель отслеживает интернет-активность своего ребенка

Каждый третий российский родитель отслеживает интернет-активность своего ребенка

Каждый третий родитель следит за тем, в какие игры играет ребенок и что смотрит в интернете. Еще треть записывают детей в кружки и секции, чтобы оставить как можно меньше бесцельно проведенного свободного времени.

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