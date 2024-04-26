Каждый третий российский родитель отслеживает интернет-активность своего ребенка

Каждый третий родитель следит за тем, в какие игры играет ребенок и что смотрит в интернете. Еще треть записывают детей в кружки и секции, чтобы оставить как можно меньше бесцельно проведенного свободного времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии