«Баба с яйцами»: в чем, по мнению российских звезд, заключается женская сила

В современном мире над женщиной нависает большое количество спектров, в которых общество требует ее реализации — получить хорошее образование, построить карьеру, достойно зарабатывать, при этом быть успешной в семейной жизни: быть хорошей мамой, женой, вдохновлять своего мужчину, хорошо выглядеть, так еще и успевать поддерживать порядок, уют и чистоту в доме.