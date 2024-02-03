Assassin's Creed Infinity не отменена, утверждает известный инсайдер Assassin’s Creed Infinity, суд...

Assassin's Creed Infinity не отменена, утверждает известный инсайдерAssassin’s Creed Infinity, судя по всему, не отменена: анонсированный Ubisoft хаб для флагманской серии игр все-таки выйдет, как утверждает известный журналист и инсайдер Том Хендерсон, который, по его словам, может раскрыть кое-какие подробности по этому… источник.