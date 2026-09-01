Еврокомиссия провела кадровые перестановки во внешнеполитической службе ЕС. Анитта Хиппер, занимавшая должность ведущего представителя ведомства по вопросам внешней политики при главе дипломатии Кае Каллас, покинула свой пост.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВВ Драпатый в истери...
- В Киеве разрушен ...
- ГБ Похоронены заживо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым