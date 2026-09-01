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Аргументы и Факты

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Скандальная пресс-секретарь Каи Каллас покинула пост представителя ЕК

Скандальная пресс-секретарь Каи Каллас покинула пост представителя ЕК

Еврокомиссия провела кадровые перестановки во внешнеполитической службе ЕС. Анитта Хиппер, занимавшая должность ведущего представителя ведомства по вопросам внешней политики при главе дипломатии Кае Каллас, покинула свой пост.

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