На запорожском направлении за 10 дней уничтожили более пяти танков Leopard

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в ходе пресс-конференции заявил, что российские войска за последние десять дней уничтожили на запорожском направлении более пяти танков Leopard немецкого производства.
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