Землю ожидает экстремальная солнечная вспышка, которая отбросит человечество в «каменный век» Ученые выяснили, что «редкие, но экстремальные явления на Солнце могут нарушить жизнь на Земле».
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Землю ожидает экстремальная солнечная вспышка, которая отбросит человечество в «каменный век» Ученые выяснили, что «редкие, но экстремальные явления на Солнце могут нарушить жизнь на Земле».
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