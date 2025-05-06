Жерар Мартин стал четвертым самым молодым игроком в истории, сделавшим две голевые передачи в матче 1/2 финала ЛЧ

Левый защитник «Барселоны» Жерар Мартин в возрасте 23 лет и 69 дней стал четвертым самым молодым футболистом в истории, сделавшим две результативные передачи в полуфинальном матче Лиги чемпионов и самым молодым после Деле Алли, который в составе «Тоттенхэма» в 2019 году оформил ассистентский дубль в ворота «Аякса» в ответной игре, когда ему было 23 года и 27 дней.