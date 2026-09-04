Посол России: Индия заинтересована в трансарктическом пути

Индия проявляет интерес к Трансарктическому коридору, заявил посол России Денис Алипов. Россия и Индия расширяют морскую торговлю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч ВСУ подорвали пле...
- ВЕ "Вот и результаты...
- МС Во Владимирской о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым