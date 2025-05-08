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Царьград

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Индия и Пакистан на грани: новые удары и жертвы в Кашмире

Индия и Пакистан на грани: новые удары и жертвы в Кашмире

В Джамму и Кашмире произошла эскалация: пакистанские войска открыли огонь по индийским позициям. В ответ Индия провела операцию «Синдур», нанеся удары по базам террористов.

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