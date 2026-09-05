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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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37-летний Обамеянг забил в каждом из четырех матчей сезона Ла Лиги – у него 6 (4+2) очков. У «Депортиво» 2 победы и 2 ничьих в первых матчах в Примере с 2018-го

Пьер-Эмерик Обамеянг снова отличился за «Депортиво» в матче Ла Лиги .  37-летний форвард забил победный гол и отдал 2 ассиста в матче с « Вильярреалом » в 4-м туре (3:2).

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