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Царьград

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Ситуация на Крымском мосту 9 октября 2024: где появились пробки

Ситуация на Крымском мосту 9 октября 2024: где появились пробки

Рассказываем, сколько времени займёт ожидание своей очереди на переправе.Вечером 8 октября на пункте досмотра и пропуска со стороны Керчи появились очереди из транспортных средств, которые постепенно исчезли к 21:00.

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