Прорыв в Бангкоке и Токио. Российские фигуристы возвращаются на международные старты

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Камбэк! Несмотря на все препоны, пусть и в нейтральном статусе, но российские фигуристы после четырехлетнего бана (исключением стало лишь участие в Олимпиаде-2026 Петра Гуменника и Аделии Петросян) возвращаются на международные соревнования.