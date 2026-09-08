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Прорыв в Бангкоке и Токио. Российские фигуристы возвращаются на международные старты

Прорыв в Бангкоке и Токио. Российские фигуристы возвращаются на международные старты

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Камбэк! Несмотря на все препоны, пусть и в нейтральном статусе, но российские фигуристы после четырехлетнего бана (исключением стало лишь участие в Олимпиаде-2026 Петра Гуменника и Аделии Петросян) возвращаются на международные соревнования.

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