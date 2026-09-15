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Мировое обозрение

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В Киеве заявили о повреждении 16 АЗС с начала года

В Киеве заявили о повреждении 16 АЗС с начала года

С начала 2026 года на территории Киева повреждения получили 16 автозаправочных станций. Об этом в эфире телеканала «Мы — Украина» сообщил исполняющий обязанности начальника Киевской городской военной администрации Андрей Ткачёв.

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