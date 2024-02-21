Племянник Путина открыл центр поддержки президента на Урале: «У нас три главные цели»

В Екатеринбурге открывается отделение Всероссийского комитета поддержки президента (ВКПП). Глава комитета, двоюродный племянник Владимира Путина, бизнесмен Роман Путин рассказал «ФедералПресс» о целях и задачах организации.
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