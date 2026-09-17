Елена Малышева раскритиковала психологов за психосоматику заболеваний

Ведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале подвергла резкой критике психологов, объясняющих симптомы болезней психосоматикой, назвав их подход «убогим целительством».
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