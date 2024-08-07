Курганские силовики раскрыли убийство 2005 года, совершенное из-за долгов

Курганские следователи завершили расследование убийства, совершенного в 2005 году в городе Шумиха. Подозреваемый — многократно судимый житель района, который якобы насмерть забил задолжавшего ему знакомого.
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