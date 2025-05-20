Инфекционист перечислил правила карантина по кори

Больной корью заразен в последние два–четыре дня инкубационного периода, который длится до 19 дней, а также на протяжении четырех–десяти дней после появления сыпи в зависимости от тяжести заболевания, рассказал в интервью «Известиям» завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им.