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Инфекционист перечислил правила карантина по кори

Инфекционист перечислил правила карантина по кори

Больной корью заразен в последние два–четыре дня инкубационного периода, который длится до 19 дней, а также на протяжении четырех–десяти дней после появления сыпи в зависимости от тяжести заболевания, рассказал в интервью «Известиям» завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им.

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