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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владислав Радимов: «Глушенков играет не на своей позиции. Пытается сделать что‑то невозможное и усложняет свою и командную игру. Это проблема не только Максима, но и Семака»

В этом сезоне Глушенков провел за «Зенит» 16 матчей, забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи. «Глушенков играет не на своей позиции.

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