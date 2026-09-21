Tank 300 обрел вездеходную версию Hooke Trail[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В апреле прошлого года на Шанхайском автосалоне была показана наиболее вездеходная версия модели Tank 300 под названием Hooke.
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