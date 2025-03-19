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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Том Уилсон впервые забросил 30 шайб за сезон в НХЛ. Он 3-й игрок в истории лиги, сыгравший 800+ матчей к этому моменту

Форвард «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:1).  На счету 30-летнего канадца стало 57 (30+27) очков в 67 играх в текущем сезоне при полезности «+23».

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