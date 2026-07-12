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Беллингем стал лучшим игроком матча Англия – Норвегия с 9.0 по Индексу ГОЛа. У Холанда – 6.3, у Кейна худшая оценка – 5.8

Джуд Беллингем получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа в матче 1/4 финала ЧМ-2026 Англия – Норвегия (2:1).

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