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FTimes

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Николай Фоменко между Москвой и Европой: где сегодня зарабатывает один из самых узнаваемых шоуменов России

Николай Фоменко между Москвой и Европой: где сегодня зарабатывает один из самых узнаваемых шоуменов России

Николай Фоменко между Москвой и Европой: где сегодня зарабатывает один из самых узнаваемых шоуменов России Елена ГалицкаяКонцерты за рубежом, съёмки в российских проектах, авторские права на хиты «Секрета» и недвижимость в столичном регионе — карьера Николая Фоменко сегодня существует сразу в нескольких измерениях.

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