Николай Фоменко между Москвой и Европой: где сегодня зарабатывает один из самых узнаваемых шоуменов России Елена ГалицкаяКонцерты за рубежом, съёмки в российских проектах, авторские права на хиты «Секрета» и недвижимость в столичном регионе — карьера Николая Фоменко сегодня существует сразу в нескольких измерениях.