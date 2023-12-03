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Ничушкин отыграл 27:28 против «Анахайма» – это его рекордное время в сезоне. Серия из 9 игр с очками прервалась

28-летний нападающий «Колорадо» провел на льду 27 минут и 28 секунд по ходу матча с «Анахаймом» (3:4 Б).

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