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МИД РФ: россиянам следует избегать военных объектов в зоне конфликта

МИД РФ: россиянам следует избегать военных объектов в зоне конфликта

На фоне резкого обострения вооружённого противостояния между США и Ираном Министерство иностранных дел России настоятельно рекомендовало российским гражданам покинуть опасные районы Персидского залива и держаться подальше от военных объектов на Ближнем Востоке .

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