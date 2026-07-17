Си Цзиньпин: ИИ должен оставаться под контролем человека

Председатель КНР Си Цзиньпин на открытии Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае призвал страны не допускать расширительного толкования вопросов безопасности в сфере ИИ и выстраивать равноправную систему глобального управления технологиями.
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