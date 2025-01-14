О рисках развития рака желудка предупредил онколог

В числе ключевых факторов находятся хеликобактерная инфекция, вредные привычки и фоновые заболевания желудочно-кишечного тракта Онколог выделил ряд факторов, которые могут повлиять на развитие рака желудка.
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