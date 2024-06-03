Из-за холодной погоды и паводка в Омске до сих пор не открыли пляжи. В прошлом году некоторые частные пляжи начали работать уже в мае.
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Из-за холодной погоды и паводка в Омске до сих пор не открыли пляжи. В прошлом году некоторые частные пляжи начали работать уже в мае.