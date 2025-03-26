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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие полка РХБ защиты ЛенВО ликвидировали последствия условной техногенной катастрофы

Военнослужащие полка РХБ защиты ЛенВО ликвидировали последствия условной техногенной катастрофы

На основе полученных в ходе разведки местности данных командованием был разработан и утвержден план ликвидации условной катастрофы.

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