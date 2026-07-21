Жителю Краснодара назначили 1,5 года работ за клевету на вдову аниматора

Суд признал жителя Краснодара виновным в клевете после его публикаций в социальных сетях. Согласно материалам суда, в июне прошлого года Андрей Извеков в своём комментарии в мессенджере Telegram, касающемся расследования резонансного уголовного дела об убийстве аниматоров в Краснодарском крае, обвинил вдову погибшего Кирилла Чубко в том, что она якобы сама организовала данное преступление.