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Царьград

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Жителю Краснодара назначили 1,5 года работ за клевету на вдову аниматора

Жителю Краснодара назначили 1,5 года работ за клевету на вдову аниматора

Суд признал жителя Краснодара виновным в клевете после его публикаций в социальных сетях. Согласно материалам суда, в июне прошлого года Андрей Извеков в своём комментарии в мессенджере Telegram, касающемся расследования резонансного уголовного дела об убийстве аниматоров в Краснодарском крае, обвинил вдову погибшего Кирилла Чубко в том, что она якобы сама организовала данное преступление.

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