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Царьград

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День учителя 5 октября: топ-3 запрещенных подарка

День учителя 5 октября: топ-3 запрещенных подарка

Что ни в коем случае нельзя дарить педагогам, рассказала эксперт по этикету и протоколу. 5 октября в России отмечается День учителя.

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