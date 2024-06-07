Сбер и СПбГУ договорились о подготовке специалистов в сфере искусственного интеллекта и науки о данных

Партнеры запустят совместную образовательную программу бакалавриата для подготовки специалистов в сфере ИИ Сбер и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) 6 июня пришли к соглашению о запуске совместной образовательной программы «Искусственный интеллект и наука о данных».
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