Сбер и СПбГУ договорились о подготовке специалистов в сфере искусственного интеллекта и науки о данных

Партнеры запустят совместную образовательную программу бакалавриата для подготовки специалистов в сфере ИИ Сбер и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) 6 июня пришли к соглашению о запуске совместной образовательной программы «Искусственный интеллект и наука о данных».