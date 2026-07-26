Регионы России
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Регионы России

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Президент России утвердил закон об обязательном содержании иностранных работников и их семей

Президент России утвердил закон об обязательном содержании иностранных работников и их семей

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает иностранных работников содержать себя и членов своих семей на уровне не ниже регионального прожиточного минимума с учётом регионального коэффициента.

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