Президент России утвердил закон об обязательном содержании иностранных работников и их семей

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает иностранных работников содержать себя и членов своих семей на уровне не ниже регионального прожиточного минимума с учётом регионального коэффициента.
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