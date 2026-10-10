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Царьград

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Премьер Британии Бернем заявил Зеленскому о «тяжёлых 24 часах» для Украины

Премьер Британии Бернем заявил Зеленскому о «тяжёлых 24 часах» для Украины

Британия выразила солидарность с Украиной после «тяжёлых суток».Премьер-министр Великобритании Энди Бернем в разговоре с Владимиром Зеленским назвал последние сутки тяжёлыми для Украины и подтвердил полную солидарность.

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