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Медиакратия

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Бернем хочет уравнять каску и университетскую мантию

Бернем хочет уравнять каску и университетскую мантию

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем намерен войти в историю, проведя одну из самых масштабных реформ английского школьного образования фактически за последние […] The post Бернем хочет уравнять каску и университетскую мантию appeared first on Медиакратия.

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