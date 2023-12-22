Генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас заявил, что сделку между Киевом и неназванным «продавцом» за рубежом по покупке истребителей для ВСУ сорвалась из-за действий России.
На Украине пожаловались на срыв Россией поставок истребителей
Комментарии
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Liudmila Kosteley
Это. можно представить. Гитлер звонит Сталину: "Ты что. офонарел? Скоро Курская Битва (1943), а ты мне 100 танков не до дал!"
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12 час.
Олег Тимофеев
Можно только Гитлер еврей а Сталин грузин. А вот когда еврей и там и там возможны варианты.
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10 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Любые.
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10 час.
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