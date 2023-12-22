На Украине пожаловались на срыв Россией поставок истребителей

Это. можно представить. Гитлер звонит Сталину: "Ты что. офонарел? Скоро Курская Битва (1943), а ты мне 100 танков не до дал!"

Олег Тимофеев

Можно только Гитлер еврей а Сталин грузин. А вот когда еврей и там и там возможны варианты.