Противники Трампа могут стать лидерами Республиканской партии в конгрессе США

Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл выдвинул кандидатов на пост главы крыла Республиканской партии в верхней палате конгресса, в число которых вошли противники избранного президента США Дональда Трампа.
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