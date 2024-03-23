Призыв к Западу: Нейтральные переговорщики отправляются в Россию Ирэн ОрлонскаяЗапад продолжает настаивать на том, что противостояние с Россией еще не привело к тотальному поражению Украины, несмотря на мнения некоторых экспертов.
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