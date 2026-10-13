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Россия аэропортларында самолетка биометрия буенча утырту опциясен кертергә ниятлиләр

Россия аэропортларында самолетка биометрия буенча утырту опциясен кертергә ниятлиләр

Россия Транспорт министрлыгы илнең барлык аэропортларында самолетка биометрия буенча утырту мөмкинлеген кертергә ниятли.

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