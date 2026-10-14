Детский писатель, педагог, антрополог Юлия Ольховская рассказала, что чрезмерная нагрузка уроками может негативно влиять на мотивацию учеников начальной школы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дипломат Долгов: ...
- За неделю мошенни...
- Политолог Скачко:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым