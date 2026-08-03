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МВД РФ призвало граждан не публиковать в соцсетях личную информацию

МВД РФ призвало граждан не публиковать в соцсетях личную информацию

Министерство внутренних дел (МВД) РФ обратилось к россиянам с призывом воздерживаться от публикации в социальных сетях личной информации и подробностей о своих адресах проживания, учёбы, работы, а также аналогичной информации о семье и близких.

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